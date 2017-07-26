Diğer
Kategoriler

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, Necmettin öğretmenin katledilmesini kınadı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP’li milletvekillerinin eyleminde yaptığı açıklamada, “Biz HDP olarak sivillere yönelik yapılan bu saldırıları her zaman kınadık, kınamaya devam ediyoruz ve kınıyorum” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, Necmettin öğretmenin katledilmesini kınadı

26 Temmuz 2017 15:03

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, HDP’li milletvekillerinin Kayapınar ilçesinde bulunan Ekin Ceren Parkında düzenlediği etkinliğe katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı parka gelerek bir konuşma yapan Kemalbay, dün burada başlatılan eylemin, vicdan ve adalet nöbeti olduğunu söyledi. Kemalbay, “Türkiye halklarına bir sesleniştir. Necmettin öğretmen katledildi, bir sivil katledildi. Partimiz grup toplantısında ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın basın açıklaması ile bu cinayeti kınadı. Biz HDP olarak sivillere yönelik yapılan bu saldırıları her zaman kınadık, kınamaya devam ediyoruz ve kınıyorum, şu anda da kınıyorum” dedi.

Daha sonra konuşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, OHAL rejimi kalkıncaya kadar, vicdan ve adalet çabasını, buluşmasını, nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.
Grup, parkta volta attıktan sonra oturma eylemine geçti.  

Aydın Yorat 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!