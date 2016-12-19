Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » HDP Eskişehir İl Eşbaşkanları tutuklandı

HDP Eskişehir İl Eşbaşkanları tutuklandı

Eskişehir'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında HDP İl Eşbaşkanları Ahmet Uluçelebi ve Işık Polat tutuklandı.

HDP Eskişehir İl Eşbaşkanları tutuklandı

19 Aralık 2016 20:20

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda HDP İl Eşbaşkanı Ahmet Uluçelebi'nin de aralarında bulunduğu parti yönetiminde yer alan 9 kişiyi ''PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak'' iddiasıyla gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i savcılığa verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılırken, İl Eşbaşkanları Ahmet Uluçelebi ve Işık Polat tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Uluçelebi ve Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç