İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "HDP Eş Genel Başkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yapılan izinsiz gösterilerde terör örgütü lehine yasa dışı slogan atılması, yollarda barikat kurularak bazı yolların trafiğe kapatılması ve taşlı saldırı yapılması üzerine gösterici gruplara yönelik yapılan müdahaleler neticesinde; 04-06.11.2016 tarihleri arasında ilimiz Esenyurt, Eyüp, Başakşehir, Beşiktaş, Tuzla, Kadıköy, Üsküdar, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bağcılar ilçelerinde 20’si çocuk olmak üzere 157 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Belirtilen tarihlerde Beyoğlu, Kadıköy, Sancaktepe, Bahçelievler ve Şişli ilçelerinde 15 adet araç kundaklanmış, Beyoğlu ilçesinde orta refüje bırakılan 1 adet şüpheli paket uzman ekiplerce incelenmiş ve parça tesirli bomba olduğu tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada müdahaleler sonrasında yapılan aramalarda 175 adet molotof kokteyli, 4 adet el yapımı patlayıcı, çok sayıda molotof hazırlanmakta kullanılan boş şişe, eldiven ve elbiseler ele geçirildiği vurgulandı.