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HDP Genel Merkezi’nde geniş güvenlik önlemi

HDP’li bazı milletvekillerine yönelik terör operasyonları gerçekleştiren polis ekipleri HDP Genel Merkezi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

HDP Genel Merkezinde geniş güvenlik önlemi

04 Kasım 2016 07:34
HDP Genel Merkezi’nde geniş güvenlik önlemi - Tıkla İzle

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri HDP genel Merkezi’ne terör operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun sonucunda Genel Merkez’de toplantı halinde olan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından HDP Genel Merkezi önünde toplanan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, ekipleri HDP Genel Merkezi’nin bulunduğu Büklüm Sokak’ı bariyer koyarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Bariyerin üzerine Türk bayrağı asıldı.
HDP Genel Merkezi çevresinde çok sayıda TOMA, ambulans ve zırhlı polis aracı hazır bekletildi.  

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: geniş güvenlik önlemi, HDP Genel Merkezi


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