HDP Genel Merkezi’nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Grup Başkanvekilimiz Sayın Çağlar Demirel ile Siirt Milletvekilimiz Sayın Besime Konca saat 00.00 itibariyle Genel Merkezimiz önünde gözaltına alınmıştır” denildi.
HDP Genel Merkezi’nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Grup Başkanvekilimiz Sayın Çağlar Demirel ile Siirt Milletvekilimiz Sayın Besime Konca saat 00.00 itibariyle Genel Merkezimiz önünde gözaltına alınmıştır” denildi.
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