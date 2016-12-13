HDP Genel Merkezi’nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Grup Başkanvekilimiz Sayın Çağlar Demirel ile Siirt Milletvekilimiz Sayın Besime Konca saat 00.00 itibariyle Genel Merkezimiz önünde gözaltına alınmıştır” denildi.