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HDP Hakkari Milletvekili Akdoğan adliyeye çıkarıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan adliyeye çıkarıldı.


07 Kasım 2016 14:34

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturmaları kapsamında hakkında geçtiğimiz gün gözaltı kararı verilen HDP Milletvekili Nihat Akdoğan, şehir merkezi girişindeki Depin Polis Kontrol Noktasında gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına getirilen Nihat Akdoğan, arka kapıdan içeri alınarak savcılığa sevk edildi.
Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çevresi ise demir bariyerlerle kapatıldı.
Geçtiğimiz günlerde ise Hakkari milletvekilleri Selma Irmak ve Abdullah Zeydan gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
 

Mimar Kaya
 


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