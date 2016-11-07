Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturmaları kapsamında hakkında geçtiğimiz gün gözaltı kararı verilen HDP Milletvekili Nihat Akdoğan, şehir merkezi girişindeki Depin Polis Kontrol Noktasında gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına getirilen Nihat Akdoğan, arka kapıdan içeri alınarak savcılığa sevk edildi.

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çevresi ise demir bariyerlerle kapatıldı.

Geçtiğimiz günlerde ise Hakkari milletvekilleri Selma Irmak ve Abdullah Zeydan gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



Mimar Kaya

