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HDP İl Başkanı Günaydın serbest bırakıldı

Bolu’da 7 Nisan 2016 tarihinde Paşaköy Mahallesi’nde canlı bomba oldukları tespit edilen iki teröristin öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada teröristlere yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın, serbest bırakıldı.

HDP İl Başkanı Günaydın serbest bırakıldı

19 Ocak 2017 16:51

Edinilen bilgiye göre, Ekim ayında tutuklanan ve 3 aydır tutuklu bulunan Özgür Günaydın, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Savcı, tutuklu sanık HDP İl Başkanı Özgür Günaydın’ın cezalandırılması, tutuksuz yargılanan G.Ö., A.Y., B.T., M.E.’nin serbest kalması yönünde mütalaada bulundu. Savcı ayrıca, Özgür Günaydın’ın da yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, HDP İl Başkanı Günaydın’ın yattığı süre ve verilecek ceza arasında adil bir orantı olması ilkesi gereği adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Özgür Günaydın'a dava sonuçlanıncaya kadar yurtdışına çıkış yasağı konuldu. 

Bülent Velioğlu
 


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