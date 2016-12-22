Diğer
Kategoriler

HDP İl Başkanı İbrahim Binici tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Başkanı İbrahim Binici’nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

HDP İl Başkanı İbrahim Binici tutuklandı

22 Aralık 2016 00:13

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye getirildi. Şüphelilerden OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) eski Ankara sorumlusu Kenan Kırkaya ile Hande Kaya, Hamdüsana Yıldırım ve Ramazan Güney yapılan sorgulamaların ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcıları, 4 kişiyi tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakim karşısına 4 şüpheli “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlarından tutuklandı.
Savcılığın talebi doğrultusunda serbest bırakılan 4 kişi hakkında, haftada bir gün karakola imza atmak üzere adli kontrol uygulanması zorunluluğu getirildi. 

Caner Ünver
 

Etiketler: ankara, pkk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç