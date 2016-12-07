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HDP İl Eş Başkanı gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Zonguldak İl Eş Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan gözaltına alındı.

HDP İl Eş Başkanı gözaltına alındı

07 Aralık 2016 12:04

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen cumartesi günü HDP Zonguldak İl Eş Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu’nun Devrek ilçesine bağlı Halilbeyoğlu köyündeki evine baskın düzenledi. Salmanoğlu’nun terör propagandası yaptığı ihbarını alan ekipler, evde yaptıkları aramada çok sayıda doküman ele geçirdi. Aramalarda iki adet av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, illegal örgütlere ait dökümanlar ile terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ait kitap ile sol örgütlere ait belgeler ele geçirildi. Salmanoğlu’nun aracında da arama yapan ekipler, ele geçirilen belge ve dokümanlara el koydu. Gözaltına alınan Zeki Salmanoğlu, işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine getirildi. Salmanoğlu’nun savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Etiketler: Hdp, Mehmet Zeki Salmanoğlu, Zonguldak


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