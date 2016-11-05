Edinilen bilgiye göre, HDP’nin Şişli’de milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek için izin gösterilere katılmak isteyen bir grup Zeytinburnu’nda bir araya geldi. Aralarında HDP Zeytinburnu ilçe başkanın da bulunduğu minibüste polis arama yapmak istedi. Dur ihtarına uymayan minibüs kısa bir kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından durduruldu. Minibüste yapılan aramada bir ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis ekipleri ele geçirilen silaha ilişkin sürücü M.E.U.’yu gözaltına aldı. Bu sırada polis mukavemet eden HDP Zeytinburnu ilçe başkanı M.E.E. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlçe başkanı M.E.E. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, sürücü M.E.U.’nun emniyetteki sorgusu sürüyor.