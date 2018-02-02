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HDP İlçe Başkanı tutuklandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Varto İlçe Başkanı tutuklandı.

HDP İlçe Başkanı tutuklandı

02 Şubat 2018 15:58

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu çalışmalar kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP Varto İlçe Başkanı olan bir şahsın ikametinde, iş yerinde ve Varto HDP İlçe Başkanlığı binasında yapılan aramalarda; ruhsatlı 1 adet tabanca ve tabancaya ait 480 adet fişek, ruhsatlı 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 101 adet fişek ve çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve gazete ele geçirildi. Şahıs, gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı” denildi. 

Uğur Ulu

 

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