'HDP ile gönül ittifakımız var'

Genel seçimlerde adı konulmayan CHP-HDP ittifakı yerel seçimlerde de devam edecek. CHP parti yönetimi “İttifaka kapılar kapalı, yasal olarak uygun değil” mesajı verse de CHP'li milletvekilleri baklayı ağzından çıkardı.

Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken CHP'nin “ittifak” arayışı sürüyor. CHP'nin genel seçimlerde can simidi olarak Meclis'e taşıdığı HDP ile mahallî seçimlerde “gönül ittifakı” kuracağı belirtiliyor. CHP'nin hafta sonu Abant kampında HDP ile ittifak konusunun gündeme geldiği Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun “HDP ve İYİ Parti ile ittifaka mecburuz. Akşener'i ben ikna ederim” dediği iddia edildi.

Kampta konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da mahallî seçimlerde ittifak yapmak için HDP ve İYİ parti ile görüşme yapacaklarını açıkladı. Parti tabanına seslenen Özkoç “Muhalefette güçlü olan hangi siyasi partiyse, o siyasi partinin o bölgede güçlü bir şekilde desteklenmesi için milletimiz elinden geleni yapacaktır. Biz ‘sandıkta ittifak' diyoruz. Bunun için hangi tür görüşme gerekiyorsa üst düzeyde, ilçe bazında, il bazında, herkesle görüşerek milletin ittifakını sandıkta gerçekleştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN ANLAŞMA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise katıldığı televizyon kanalında HDP ile yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağına yönelik soru üzerine, şunları söyledi: “İttifak telaşımız yok. Ama gönül ittifakı dediğimiz şey var. Seçmen oy vermek isterse nasıl verme diyeceğiz. O yüzden bizim ittifakımız gönül ittifakı. İttifak telaşında olanlar kaybettirmeye çalışıyor. Biz kazan-kazan politikası ile hareket edeceğiz.”

Yerelde ittifak için CHP ile HDP arasında özellikle İstanbul konusunda bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor.

HDP'DEN ÜSTÜ KAPALI ONAY

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yerel seçimlerde hem HDP hem de İYİ Parti ile ittifaka gidilebileceği sözlerine HDP'den jet cevap geldi. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan “Yerel halkımız, örgütlerimiz, tüm demokrasi güçleri, temel olarak kadın örgütleri bizim doğal müttefiklerimiz ve ortaklarımızdır. Dolayısıyla yapacağımız tartışmalar sonucu, doğru adaylar ve doğru ittifaklarla yerel seçimlere yükleneceğimizi söylemek isterim” dedi.