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HDP İstanbul İl Örgütü’nden Gülten Kışanak protestosu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın haklarındaki terör soruşturması nedeniyle dün gözaltına alınmasının ardından HDP İstanbul İl Örgütü tarafından Galatasaray, Kadıköy Boğa ve Bakırköy Meydanı’nda protesto gösterisi düzenlendi.

HDP İstanbul İl Örgütünden Gülten Kışanak protestosu

26 Ekim 2016 13:06
HDP İstanbul İl Örgütü’nden Gülten Kışanak protestosu - Tıkla İzle

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın haklarındaki terör soruşturması nedeniyle dün gözaltına alınmasının ardından HDP İstanbul İl Örgütü tarafından Beyoğlu Galatasaray, Kadıköy Boğa ve Bakırköy Meydanı’nda eş zamanlı olarak eylem düzenlendi. Galatasaray Meydanı’nda düzenlenen eyleme katılan yaklaşık 50 kişi, ellerinde pankartla bir süre slogan attı. Oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis, oturma eyleminin yasak olduğunu belirterek, basın açıklaması yapıp ayrılmalarını söyledi. Polisin uyarılarına rağmen oturma eylemi yapan grup, polisin müdahale hazırlığına başlaması üzerine kalkarak slogan atmaya başladı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda çevik kuvvet polisleri ve 2 tane Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) hazır bekletildi. Grup daha sonra basın açıklaması yaparak olaysız bir şekilde dağıldı.
 

Doğan Can Cesur - Murat Horoz
 


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