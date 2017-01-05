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HDP İstanbul yöneticilerine örgüt üyeliği suçundan tutuklama

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul il yöneticilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Doğan Erbaş ve Aysel Güzel’in de bulunduğu 9 şüpheli “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklandı.

HDP İstanbul yöneticilerine örgüt üyeliği suçundan tutuklama

05 Ocak 2017 12:28

Geçtiğimiz ay, HDP İl Başkanlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve 24 gündür emniyetteki işlemleri süren 11 şüpheli dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı, şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerin alınmasının ardından şüpheliler Aysel Güzel, Ayşe Karadağ, Ramazan Çetin Çakmak, Doğan Erbaş, Feremez Erkan, Mehmet Tayyip Arslan, Muhittin Arslanboğa, Süleyman Özcan ve Ali İpekli’nin “PKK silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Ferit Yalçın ve Nasri Tanguç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta adliyeye sevk edilen 12 HDP İstanbul ilçe başkanlıkları yöneticilerinden 8’i tutuklanmış, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Başak Akbulut
 

Etiketler: Hdp


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