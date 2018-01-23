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HDP İzmir İl Başkanı'na gözaltı

İzmir merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK ve PYD propagandası ile sokak eylemlerine yönlendirici paylaşımlar yaptıkları belirtilen, aralarında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

HDP İzmir İl Başkanına gözaltı

23 Ocak 2018 10:01

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli üç ilde operasyon düzenledi. İzmir'in Menemen, Torbalı, Bayındır ve Çeşme ilçeleri ile Denizli ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK ve PYD propagandası yapan ve halkı sokaklara yönlendirici açıklamalarda bulunduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir ve Balçova ilçe yönetiminden Selma Miran'ın da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Eylem hazırlığındaydılar

Afrin'e düzenlenen harekatla ilgili toplu ulaşım araçlarında propaganda yaparak halkı rahatsız eden, bunları kayıt altına alarak kendi yayın organlarında paylaşan 6 şüpheli de ayrıca gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, bu 6 şüphelinin Bornova Küçükpark'ta eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Gözaltına alınan toplam 23 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: Çerkez Aydemir, gözaltı

 

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