HDP Kars eski milletvekili Şafak Özanlı İstanbul’da gözaltına alındı

HDP Kars eski Milletvekili Özanlı, Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube polisi tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul’da gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan Ardahan Jandarması tarafından aranan Özanlı, PKK'nın Kağızman ve Digor ilçeleri arasındaki dağ kadrosuna gıda ve ihtiyaç malzemesi götürdüğü iddiasıyla 2015 yılında Kars Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alınmıştı.

Sadık Kahraman