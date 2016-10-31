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HDP Kocaeli, Darıca ve Gebze eş başkanları gözaltına alındı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dün basın açıklaması yapmak isteyen HDP’li gruba polis müdahale etmiş, aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin’in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların isimleri belli oldu.

HDP Kocaeli, Darıca ve Gebze eş başkanları gözaltına alındı

31 Ekim 2016 15:06

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını kınamak için HDP'li grup basın açıklaması yapmak istemiş, polis ekipleri basın açıklamasının OHAL sebebiyle parti binasının içinde yapılmasını istemişti. Bir grubun itiraz etmesi sonucunda olaylar çıkmış, çıkan olaylarda HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Dün yaşanan olaylarda gözaltına alınan ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 20 kişinin isimleri belli oldu. HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin, HDP Darıca İlçe eş başkanları Ayten Y. ve Hasan G., HDP Gebze İlçe eş başkanları Mustafa A. ve Damla B., HDP Darıca ilçe teşkilatı yöneticisi Hikmet K., HDP Gebze İlçe teşkilatı yöneticisi Mehmet Y., partililer Ömer U., Burhan Ö., Enes A., Mehmet Selim A., S.Y., Abdullah D., Vedat E., Hasan Z., Emrah C., Zelal S., Engin G. ve Ersel T. Gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların emniyette ifadelerinin devam ettiği öğrenildi. 

Etiketler: hdp heyeti, kocaeli haberleri


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