Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçtiğimiz pazar günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını kınamak için HDP'li grup basın açıklaması yapmak istemiş, polis ekipleri basın açıklamasının OHAL sebebiyle parti binasının içinde yapılmasını istemişti. Çıkan olaylarda aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan HDP’lilerden işlemleri tamamlanan HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin, HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Ayten Y., HDP Darıca İlçe Eş Başkanı Hasan G., HDP Gebze İlçe Eş Başkanları Mustafa A. ve Damla B., HDP Darıca İlçe Teşkilatı yöneticisi Hikmet K., partililerden Zelal S., Engin G., Burhan Ö., Vedat E. olmak üzere toplam 10 HDP’li Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünden Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Bugün mahkemeye çıkarılan HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'e ev hapsi cezası verilirken, diğer 9 HDP'li ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 10 HDP’linin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaan Kızıl