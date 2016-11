HDP Grup Toplantısı, grup toplantısını izlemek için gelen izleyicilerin sloganlarıyla başladı. İzleyicilerin ellerinde HDP Eş Başkan'ları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile HDP milletvekillerinin fotoğraflarını taşıdılar. HDP Grup Toplantısı'nı izlemek üzere Belçika Büyükelçisi Marc Trenteseau, Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer ve AB ülkelerinden bazılarının Büyükelçilik görevlileri geldi. Belçika Büyükelçisi Marc Trenteseau tutuklamalar hakkında HDP'nin söyleyeceklerinin önemli olduğuna dikkat çekti.

HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, yaptığı konuşmada, "Eş Başkanlarımızın ve milletvekillerimizin gözaltına alınarak tutuklanması halkın iradesine, halkın siyasi tercihine ağır bir darbedir ve dünya tarihinden utanç tablosu olarak geçecektir. 5 ilin savcılarının iktidarın kararı ile eş zamanlı olarak uğurlamaya koyduğu bir operasyon sonucu rehin almalar, 7 Haziran 2015'te başlamış olan siyasi darbenin en önemli ayaklarından biri olmuştur. Demokratik siyaset konusundaki kararlı ve ilkesel duruşmuşum sürdüreceğiz. Halkımıza layık bir duruş ile mücadelemize dün olduğu gibi bugünde kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Demirel, HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklandıktan sonra Grup toplantısı'na gönderdikleri mesajlar okundu. Yüksekdağ'ın gönderdiği mesajı Demirel okudu. Yüksekdağ mesajında şunları kaydetti: "Her şeye rağmen umudumuzu tüketmez, direncimizi kıramazlar. İçeride, dışarıda HDP ve bizler Türkiye için özgürlük demokrasi seçeceğiyiz. İşte bütün korkuları bundandır. Kimse moralini bozmasın, gardını, direncini düşürmesin. Bu nefret ve saldırganlığın kokudan olduğunu unutmasın. Mutlaka cesaret ve sevgi kazanacaktır. Sevgi ve selamlarımla."

Eş Başkan Selahattin Demirtaş ise mesajında milletvekilleri ile birlikte sivil darbe ile esir alındıklarını iddia ederek, "Adım adım tek adam yönetiminin kalıcılaştırmak için her türlü senaryoyu devreye koyanların bu amaç doğrultusunda attıkları yeni bir adımdır. Ülkemizde kardeşçe, eşitçe, özgürce ve barış içinde yaşamı savunan bizlere yönelik saldırının bütün demokrasi güçlerine yapılmış ortak bir saldırı olduğu unutulmamalıdır. Elbette baskıcı bu tür rejimlere karşı her koşulda yan yana durmak ve faşizme karşı ortak mücadeleyi büyütmek tek çıkış yolumuzdur. Avrupa kamuoyunu ve demokratik kurumlarının hukuk dışı bu baskılar karşısında çok daha etkili ve sonuç alıcı tutum sergilemeye bekliyor ve biliyoruz. Bu korku imparatorluğu en kısa zamanda dağılacaktır. Bizler demokratik siyasete olan inancımızı kaybetmeden bulunduğumuz her ortamda mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Mesajların okunmasının ardından HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in gözaltına alınma görüntüleri verildi. Sinevizyon gösterisi sırasında Belçika Büyükelçisi Trenteseau'nun notlar aldığı görüldü.

Ahmet Umur Öztürk