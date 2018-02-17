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HDP Mersin İl Başkanı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 30 kişi, adliyeye sevk edildi. HDP İl Başkanı Fatmagül Demirtağ'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

HDP Mersin İl Başkanı tutuklandı

17 Şubat 2018 19:47

Edinilen bilgiye göre, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nı boykot edip örgüt yandaşlarına moral verecek çeşitli eylemler düzenleyecekleri, 15 Şubat terörist başının yakalanmasının yıldönümü bahanesiyle de eylem yapacağı belirlenen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında HDP Mersin İl Başkanı Fatmagül Demirtağ'ın da aralarında bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı.

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 kişiden aralarında HDP İl Başkanının da bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Etiketler: HDP Mersin İl Başkanı

 

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