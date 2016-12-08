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HDP milletvekili Ertan hakkında hapis istemi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

HDP milletvekili Ertan hakkında hapis istemi

08 Aralık 2016 12:02

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın 5 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ertan'ın konuşmalarında terör örgütünün şiddet eylemlerini övdüğü, terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtilerek, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, şüphelinin savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çağrı kağıdı tebliğine rağmen Van Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmediği vurgulanarak, ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi. 

Etiketler: Hdp


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