Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » HDP Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş’a beraat kararı

HDP Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş’a beraat kararı

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, "Örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında açılan davadan beraat etti.

HDP Milletvekili Nimetullah Erdoğmuşa beraat kararı

23 Ocak 2017 13:58

HDP’li Erdoğmuş hakkında, 4 Mart 2016 tarihinde kıldırdığı sivil cuma namazında verdiği hutbede "Örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada HDP'li Erdoğmuş ile avukatları hazır bulundu. Erdoğmuş, yaptığı savunmada, cuma hutbesinin organizasyonunu bizzat kendisinin yaptığını söyledi.
Erdoğmuş’un avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun yasal unsurları oluşmadığı için Erdoğmuş'un beraatına karar verdi. 

Aydın Yorat

Etiketler: Hdp, HDP Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!