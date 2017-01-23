HDP’li Erdoğmuş hakkında, 4 Mart 2016 tarihinde kıldırdığı sivil cuma namazında verdiği hutbede "Örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada HDP'li Erdoğmuş ile avukatları hazır bulundu. Erdoğmuş, yaptığı savunmada, cuma hutbesinin organizasyonunu bizzat kendisinin yaptığını söyledi.

Erdoğmuş’un avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun yasal unsurları oluşmadığı için Erdoğmuş'un beraatına karar verdi.

Aydın Yorat