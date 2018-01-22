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HDP Muğla İl Eşbaşkanı gözaltına alındı

Muğla'da Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen HDP Muğla İl Eşbaşkanı ve HDP Bodrum eski İlçe Başkanı gözaltına alındı.

HDP Muğla İl Eşbaşkanı gözaltına alındı

22 Ocak 2018 17:15

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Bodrum'da ikamet eden HDP Muğla İl Eşbaşkanı Fesih Aygün ile birlikte HDP Bodrum eski İlçe Başkanı Mehmet Polat ve Z.H'nin sosyal medya hesapları üzerinde inceleme yapan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliğı ekiplerinin çalışması sonrası 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda Bodrum'da HDP Muğla İl Eşbaşkanı Fesih Aygün ile birlikte HDP Bodrum eski İlçe Başkanı Mehmet Polat ve Muğla il merkezinde ise belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan Z.H'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı aleyhine mesajlar paylaşarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Eren Ayhan

Etiketler: gözaltı, HDP Muğla İl Eşbaşkanı

 

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