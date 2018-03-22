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HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tekirdağ İl Teşkilatınca Ergene ilçesinde düzenlenen sözde Nevruz kutlaması sırasında terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden biri olan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı.

HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı

22 Mart 2018 19:49

HDP Tekirdağ İl Teşkilatı tarafından dün düzenlenen ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sözde Nevruz kutlamasına konuşmacı olarak katılan HDP’li Gülsüm Ağaoğlu konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ağaoğlu ile birlikte konuşma sırasında terör örgütü lehine slogan attıkları tespit edilen 3 kişi daha gözaltına alındı. 

Şüphelilerden Gülsüm Ağaoğlu sorgulanmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden Ağaoğlu tutuklandı.  

Serdar Şahin
 

 

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