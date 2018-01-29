HDP Niğde İl Başkanı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakılırken, HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan ise tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yasin Esen