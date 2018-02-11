Diğer
Kategoriler

HDP Olağan Kongresinde skandal sözler

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sibel Kemalbay, Zeytin Dalı Harekatında hedef alınan terör unsurlarına sahip çıktı, 'halk' olarak tanımladığı teröristlerin kendilerini koruduğunu söyledi.

HDP Olağan Kongresinde skandal sözler

11 Şubat 2018 13:05

HDP 3. Olağan Kongresi'nde konuşan Eş Genel Başkan Kemalbay, skandal açıklamalar yaptı. Kemalbay, Afrin operasyonunu eleştirerek, “Türkiye halkları açısından anlamı yoktur. İmzalı bombaları bırakanlar sorumludur. Direnişle karşılaşırsınız. Halk kendini koruyor. Biz bu ülkede kanın durmasını istiyoruz. Suriye’de sınır ötesinde operasyon gerçekleştiriliyor. Bu kanı durdurmak bizim sorumluluğumuz. Bugün 'savaş gereklidir' diyenler kendi sermayelerinden, koltuklarından bahsediyorlar. Biz kendi ekmeğimizden, suyumuzdan, çocuğumuzdan bahsediyoruz. Bizler bu mücadeleyi yürüttüğümüz için saldırılara maruz kaldık, arkadaşlarımız gözaltına alındı, tutuklandı” dedi.
Kongrede, tutuklu isimler Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da mesajları okundu. 

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Hdp, Sibel Kemalbay

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç