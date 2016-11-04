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HDP Parti Meclisi Üyesi Çelebi: “İçeri bırakmıyorlar, bu durumu protesto ediyorum”

HDP Parti Meclisi Üyesi Orhan Çelebi, HDP Genel Merkez binasına alınmadığını belirterek, "Geldim şimdi içeri almıyorlar. Şimdi içeri bırakmıyorlar. Bu durumu protesto ediyorum. Oturma eylemi yapıyorum" dedi.


04 Kasım 2016 12:52

Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK ve 6-8 Ekim olaylarına yönelik soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte 11 milletvekili gözaltına alınmıştı. Ankara’daki HDP Genel Merkezi binası önünde ise polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. HDP Parti Meclisi Üyesi Orhan Çelebi, dün gece HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile aynı evde kaldığını ve kapılarının kırıldığını söyleyerek, HDP Genel Merkezinden kapının kilidini değiştirmek için ayrıldığını ancak Genel Merkeze döndüğünde içeriye alınmadığını ifade etti. Çelebi, "Geldim şimdi içeri almıyorlar. Şimdi içeri bırakmıyorlar. Bu durumu protesto ediyorum. Oturma eylemi yapıyorum" dedi.

Etiketler: Hdp, Orhan Çelebi


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