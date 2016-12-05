Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde 9 Kasım 2016 tarihinden itibaren farklı tarihlerde eş zamanlı olarak operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan aralarında HDP Pervari İlçe Başkanı ve Eruh ilçesinden 2 köy muhtarının da bulunduğu 8 şüphelinin tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edindiğini bildirildi. Bir şüpheli şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Niyazi Deniz