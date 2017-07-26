HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın durumu görüşüldü

TBMM Genel Kurulu'nda Sarıyıldız'ın durumu görüşüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi okundu. Sarıyıldız, 47 birleşime katılmadığı ve Anayasa’nın 84’üncü ve İçtüzük’ün 138’inci Maddeleri Uyarınca Gerekli Değerlendirmenin yapılması istendi.

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Muğla milletvekili Ömer Süha Aldan, Faysal Sarıyıldız'ın Meclis çalışmalarında bulunmadığına ilişkin dönemde Federal Almanya'da olduğu, hepatit B ve karaciğer yağlanması hastalığı nedeniyle üç ay süreyle seyahat etmesinin tıbben sakıncalı olduğuna ilişkin ev hekiminden rapor aldığını hatırlatarak, bu raporun kabul edilmediğini söyledi. Aldan, ''Anayasa'nın 80. maddesine göre bir milletvekilleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün m,illeti temsil ederler. Bu nedenle bir milletvekilinin sadece bölgesine yönelik olmadan, ülkenin bütünüyle ilgili çalışma yapması, bu kapsamda seçi,m bölgelerine ziyarette bulunması, inceleme gerçekleştirmesi, hatta üstlendiği görev gereği gerekirse ülke dışında bulunması olağan durumdur. Lakin bir milletvekili için asıl olan Parlamento faaliyetlerine katılmaktır. Meclisin yasama ve denetim görevleri milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılmasını zorunlu kılmaktadır'' ifadelerini kullandı.

Aldan, devamsızlık nedeniyle milletvekilinin düşürülmesinin meclis teamüllerinde uygulamasını olmadığını söyleyerek, ''Beş birleşimin yok sayılmanın düşürmeye yol açacağı bir düzenleme içinde daha fazla devamsızlığa yolluk kesintisi müeyyidesi getirilmesi aslında milletvekilliğinin düşürülmesinin uygulanacak bir yöntem olmaması gerektiğini göstergesidir. Bu anlamda, temel kural yasama faaliyetinin sürdürülmesi olmalı ve vekilliğinin düşürülmesi işlemine başvurulmamalıdır. Tüm bu hususlara rağmen vekilliğin düşürülmesi Anayasal bir düzenleme olup, aynı zamanda Meclis çoğunluğunun ihtiyari iradesine bağlı olması nedeniyle siyasi bir tercihtir'' şeklinde konuştu.

Şahsı adına konuşan CHP Ankara milletvekili Şenal Sarıhan, Sarıyıldız'ın Cizre'de görev yaptığını ve Cizre'de sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini hatırlatarak, ''Sokağa çıkma yasağının olduğu, bu sebeple çok farklı sorunların doğduğu, yaşamsal sorunların doğduğu bölgede uzun süre kalmak özürlü olmak anlamına gelir. orada olsan somut olaylarla ilgilenme zorunluluğuna işaret eder. Siz orada bulunduğunuz sürece yurttaşlarınız, kendi temsil ettiğiniz seçmenlerle yan yana onların yaşamını paylaşarak, sorunlarını çözmeye çalışırsınız. Birinci yanlış uygulamanın buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Yurtdışından gelen raporların ne kadar uzun sürede geldiğini bilirsiniz'' diye konuştu.

Sarıyıldız'ın savunmasını HDP Adana milletvekili Meral milletvekili Meral Danış Beştaş yaptı. Beştaş, konuşmasına HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın komisyona gönderdiği savunmasıyla başladı.

Beştaş şunları kaydetti: ''Milletvekillerinin devamsızlıklarını düzenleyen Meclis İç Tüzük'ünün 138'inci maddesi milletvekilleri arasında partilerine göre bir ayrım yapmamaktadır. Bu maddenin tüm milletvekillerine eşit bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Herhangi bir konuda ayrımcılığın önüne geçmenin temel koşulu kişiye eşit ve adil bir uygulamanın yapılmasından geçmektedir. Ancak burada görülmektedir ki benzer durumda olan vekiller değil, sadece şahsım da dâhil olmak üzere 2 vekil üzerinden süreç işletilmektedir. İç Tüzük'ün ilgili maddesi ve yasalar siyasi iktidar tarafından eğilip bükülerek muhalefet üzerinde bir baskı aracına dönüştürülmüştür. Diğer milletvekilleriyle benzer davranışları sergilememe rağmen sırf HDP milletvekili olmam hasebiyle farklı bir muameleye tabi tutulmaktayım. Şahsım üzerinden komisyon süreci işletilirken bazı milletvekillerinin bundan muaf tutulması Anayasa'nın eşitlik prensibine aykırı bir durum teşkil etmektedir. Genel Kurul toplantılarının toplantıyı yöneten Meclis Başkanı veya Başkan vekilinin takdirine göre, müşahedeyle veya yoklamayla açıldığı bilinmektedir. Müşahedeyle açılan toplantılarda tüm milletvekilleri mevcut kabul edilmektedir. Şahsımla ilgili hazırlanan devamsızlık cetvelinde listede verilen oturumların hangilerinin müşahedeyle açıldığı, hangilerinin yoklamayla açıldığına dair bir ibare bulunmamaktadır.''

Milletvekillerinin halka karşı sorumlu olduklarını belirten Beştaş, ''Faysal Sarıyıldız halkın oylarıyla ikinci kez seçilmiş ve halkının sorunlarını Parlamento çatısı altında dile getirmek ve çözüm üretmek adına Şırnaklılar tarafından, o kadar acı çeken bir coğrafyada, demokratik siyasete olan inancı pekiştirmek uğruna ve gerçekten barış umutlarıyla Faysal Sarıyıldız'ı Parlamentoya göndermiştir. Peki, gerçekten, bir milletvekilinin üyeliğinin yoklamadan dolayı düşürülmesine ne diyebiliriz? Emin olun, bunu karşılayacak. Ben Türkçe biliyorum, Kürtçe biliyorum, birazcık İngilizce bilirim yani yeteri kadar, azıcık da Zazaca bilirim ama buna karşı bir kelime yok''ifadelerini kullandı.

Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in vekilliğinin düşürülmesinin yoklamayla, usulle hiçbir ilgisi olmadığını iddia eden Beştaş, ''Türkiye bugünü on yıl tartışacak ve iktidar partisi yetkilileri, vekilleri çıkıp nedamet getirecekler, özür dileyecekler, öz eleştiri verecekler, yanlış yaptık diyecekler. Bundan benim şahsen hiç kuşkum yok. Biz de diyoruz ki yarın olmadan, bu nedameti sonradan getirmeden bugün gelin, şu ülkeyi uçuruma götüren uygulamalara evet demeyin. Hep birlikte Parlamentoya, siyasete ve demokrasiye sahip çıkalım diyorum'' diye konuştu.

Beştaş, AK Parti İstanbul milletvekili Burhan Kuzu'nun 'Evet, seçim bitti. Millet kararını verdi. 'Ya istikrar ya kaos.' dedim, millet kaosu seçti' hatırlatması üzerine, Kuzu 'Aynen tekrar ediyorum, doğru demişim. Oradaki inceliği siz göremezsiniz sizin zekanızla' cevabını verdi.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'na salonuna geldi. Beştaş, Bakan Bak'ın kendisine sataşmasını bekledi. Bak ise, 'Yok, dinlemeye geldim, özledim' ifadelerini kullandı.

Aydın zaman zaman HDP Adana milletvekili Beştaş'ı Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nı itham etme ve süre konusunda uyardı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, görüşmelerin 00.54'te tamamlandığını söyledi. Aydın, terör örgütü ile Kürt halkının farklı kavramlar olduğunu belirterek, devletin terörle mücadele ettiğini ve terör örgütünün Kürt vatandaşlara baskı yaptığının altını çizdi.

Ahmet Umur Öztürk