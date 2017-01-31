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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Diyarbakır’da tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Diyarbakırda tutuklandı

31 Ocak 2017 15:25

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, mahkemenin kararına itiraz etmiş ve dün her iki milletvekili için de tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kararın ardından yeniden gözaltına alınan Adana Milletvekili Beştaş, gece saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Bilgen ise, bugün öğlen saatlerinde Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. Bilgen, “Terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla” tutuklandı. Bilgen’in hava koşulları nedeniyle başka bir ile gönderilemediği için Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüleceği öğrenildi. 

Etiketler: Ayhan Bilgen, tutuklama


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