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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'den gözaltılarla ilgili açıklama

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ayhan Bilgen, gözaltına alınan HDP milletvekillerine ilişkin olarak, “Biz ifadeye çağrılan arkadaşlarımıza, tutuklanan tüm yöneticilerimize karşı tutumu bir tasfiye girişimi olarak görüyoruz” dedi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgenden gözaltılarla ilgili açıklama

04 Kasım 2016 12:41

HDP Genel Merkezi’nden Periscope aracılığı ile canlı yapan HDP Sözcüsü Bilgen, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP milletvekillerine ilişkin, “Türkiye’nin ileri demokrasisinde parti genel merkezimizde basın toplantısı düzenleyemediğimiz için, basın mensupları sokaktan içeriye bile alınmadıkları için, ne yazık ki parti binamızın önünde sosyal medya yoluyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Dün gözaltına alınan arkadaşlarımızın yargıdan kaçma diye bir derdi yok. Biz bu ülkede darbe koşullarının herkes tarafından görülmesini, bütün dünya tarafından bilinmesini istediğimiz için ifadeye gitmedik. Dolayısıyla da bir kaçma yaklaşımıyla olayı değerlendiren havuz medyası, sadece kirli propagandasına, karalama kampanyasına devam ediyor. Darbe koşullarını bu ülke eninde sonunda aşacak. Geçmişte de darbeler yaşandı. Geçmişte de siyasetin önünü kesen engellemeler, müdahaleler yapıldı. Ama o günler nasıl geçtiyse, bugünler de geçecek. Fakat Türkiye tarihine, siyaset tarihine bir kara leke olarak geçecek” dedi.

“Herkesi dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz”
Boyun eğmeyeceklerini söyleyen Bilgen, “Biz, ifadeye çağrılan arkadaşlarımız ve bugüne kadar gözaltına alınan bütün yöneticilerimize karşı tutumu bir tasfiye girişimi olarak görüyoruz. Bir siyasi linç, bir kuşatma ve baskı, faşizan rejimin ayak sesleri olarak görüyoruz. Bundan sonrasında bu sürecin geleceğini belirleyecek olan şey, demokratik çevrelerin, sivil toplumun, uluslararası kamuoyunun Türkiye’de barıştan, demokrasiden yana olan kamuoyunun sesini yükseltmesi olacak. Buna boyun eğmeyeceğimizi, bize oy veren herkesin, bizim duruşumuzu tavrımızı önemseyen herkesin sergileyeceği tavırla bu faşizan baskıyı püskürtmesini istiyoruz. Dolayısıyla herkesi dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz. Genel merkezimize ziyaretler engelleniyor, genel merkezimize basının gelmesi bile engelleniyor ama biz her şeye rağmen sesimizi duyurmaya devam edeceğiz ve halkımızı da sesini yükseltmeye, tavrını koymaya ve bu faşizan tutumu ortadan kaldıracak bir kararlılıkla, dirayetle bir tavır koymaya davet ediyoruz” diye konuştu.  

Etiketler: Ayhan Bilgen, Halkların Demokratik Partisi, Hdp


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