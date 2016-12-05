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HDP Sözcüsü Bilgen tutuklu yargılamaları eleştirdi

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, partisinin milletvekillerinin tutuklu yargılanmasını eleştirdi.

HDP Sözcüsü Bilgen tutuklu yargılamaları eleştirdi

05 Aralık 2016 19:20

TBMM Genel Kurulunda 2017 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, milletvekillerinin tutuklu yargılanamayacağına dair daha önceki dönem tutuklanan ve uzun süre cezaevinde kalan CHP'li, MHP'li ve BDP’li milletvekillerinin, bağımsız milletvekillerinin yaşadığı durumla ilgili Anayasa Mahkemesinin kararının net olduğunu belirterek, "Milletvekili yargılamasının tutuklu olamayacağı çok net biçimde ortaya konmuştur. O kararın gerekçesinde ifade edilen mevzuatta hiçbir değişiklik olmamıştır" dedi. "Bu tarihler, bugünler 17 Aralık’ın yıl dönümü. Bu bütçe biterken neredeyse üzerinden üç yıl geçmiş olacak" diyen Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada, 'Bakanlar yargılanmasın' diye eller kalktı, indi ve bakanlarla ilgili yargılanmama kararı bu parlamentodan çıktı. Eğer bir yargılanma korkusundan bahsediyorsak, o bakanları yargıdan kaçıranların korkusu çok daha belirleyici, çok daha net."

“Demirtaş, Zeydan’la güvenlik gerekçesiyle kalamıyor”

Demirtaş'ın Zeydan’la aynı cezaevinde birlikte kalmak istediklerini kaydeden Bilgen, şunları kaydetti:
"Tecridin insan hakları ihlali olduğunu Türkiye imzaladığı sözleşmelerle, anlaşmalarla kabul etmiştir. Ortak kullanım alanları, cezaevinde en az kaç kişinin birlikte kalabileceğine dair düzenlemeler çok nettir ama Sayın Demirtaş’ın Sayın Zeydan’la birlikte kalmasının önündeki engel, kendisine sunulan gerekçe güvenliktir. İnanabiliyor musunuz, aynı partinin eş genel başkanı kendi grubundan milletvekiliyle birlikte kalmak istiyor ve cezaevi yönetimi Sayın Demirtaş’ın güvenliği nedeniyle bunu uygun bulmadığını söylüyor. Şimdi biz bunu yargının bağımsızlığı diye mi tarif edeceğiz? Cezaevi idaresi böyle bir şey mi? Cezaevi müdürleri canlarının istediğini yapma hakkına mı sahipler, yoksa bu çatı altında imzalanan anlaşmalar, sözleşmeler, anayasa cezaevi müdürlerini kapsamıyor mu?" 

Etiketler: HDP Sözcüsü, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen


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