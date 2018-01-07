Diğer
Kategoriler

HDP Tekirdağ İl Başkanı kazada öldü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tekirdağ İl Eş Başkanı Salim Gümüş, gece geç saatlerde Çorlu'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

HDP Tekirdağ İl Başkanı kazada öldü

07 Ocak 2018 11:26

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece geç saatlerde Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede aynı cadde üzerinde yer alan bir kafeteryanın işletmeciliğini de yapan HDP Tekirdağ İl Başkanı Salim Gümüş, iş yerini kapattıktan sonra kendisine ait 59 FK 462 plakalı otomobilinin direksiyonuna geçerek hareket etti. Omurtak Caddesi eski Kız Meslek Lisesi kavşağına geldiği sırada kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Gümüş yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gümüş'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Çorlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere karşın HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı da olan Salim Gümüş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kaza yerine gelerek olayla ilgili olarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç