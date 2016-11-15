HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP Grup Toplantısı’nda konuştu. HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, halkın HDP’ye ilgisi artınca HDP Grubunun halka kapatıldığını savundu. Demirel, kapılarına kilit vurulan sivil toplum örgütlerinin bulunacağını belirterek, milletin Meclisi’ne milletin girmesinin yasaklandığını öne sürdü. Demirel, "Onlar saldırdıkça, halkımız safları sıklaştırmakta, umudu büyütmektedir. Biz de her ne pahasına olursa olsun susmayacak, biat etmeyecek, umudu yeşertmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKE KAYBEDİYOR"

Bilgen, en son milletvekili kalıncaya kadar kürsüye çıkacaklarını belirterek, "Geçen hafta bu salonda atılan sloganlar kapıda kaydı bulunan 300 kadar arkadaşımızın girişine yasak getirildi. Az önce iktidar partisinin grup toplantısı bitti. Adeta arenaya dönmüş. Amigolar, şovmenler her türlü slogan var. Siz herhangi bir engelleme görebiliyor musunuz? Bırakın geçen hafta gelenlerin girişinin engellenmesini, ismi buraya girmek üzere yazılmış olduğu halde Meclis’e gelmeyen, bu salona girmeyenlerin bile girişleri yasaklanmış durumda. Şunu net biliyoruz ki ülke kaybediyor. Siz galiba bu hesaplarla devam edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş’ın mektubunun ellerine ulaşmadığını söyleyen Bilgen, "Eş Başkanlarımızın da, Grup Başkanvekilimizin de, milletvekillerimizin de sorumlulukları devam ediyor, dokunulmazlıkları devam ediyor. Sadece yargılandıkları dosyalar işin yargılama süreci işletilebilir. Milletvekillerimize, Eş Başkanlarımıza fiili bir tecrit uygulamasını hiçbir suretle kabul edilemeyeceğini herkesle paylaşmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi’nin milletvekillerinin tutuklu yargılanamayacağına dair kararın bugün de uygulanması gerekiyor. Bugünkü durum, Anayasa’nın yok sayılması, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın da görmezlikten gelinmesidir" şeklinde konuştu.

KAPATILAN DERNEKLER

Kapatılan derneklerin hangi terör örgütüne destek verdiklerini bilmediklerini ifade eden Bilgen, "Aleyhlerine hiçbir denetim raporu yok, hiçbir şikayet yok. Ama yüzlerce derneğin kapısına bir anda mühür vuruyorlar. İçlerinde yardım dernekleri var, içlerinde çocuk istismara karşı koymuş, rapor yazmış dernekler var" diye konuştu.

AVRUPA İLE İLİŞKİLER

Rusya ile ilişkilerin bozulduğu zaman Rusya’ya giden Eş Başkanların ’Rusya ile sorunlar diyalogla çözülür’ mesajı verdiklerini ve bazı gazetelerin ihanet ifadeleri kullandığını hatırlatan Bilgen şöyle devam etti:

"NATO’dan da çıkabilirsiniz, Avrupa Konseyinden ayrılabilirsiniz, Avrupa Birliği’ne tekme atabilirsiniz. Ama bu karşı halka sorarak yapın. Yoksa bedelini halka ödetmeye asla hakkınız olmayacak. Rusya’ya meydan okuyup, ’Rus uçağını ben düşürdüm’ yarışına giriyordunuz, sonra ’Sayın Vladimir’ özür mektupları yazdınız. Bugün Schulz’ posta atıyorsunuz, çok geçmeden ’Sayın Martin’ diye başlayan mektuplar kaleme alırsınız. Avrupa ile yaşanacak kriz Rusya’ya benzemez. İhracat rakamları toplam ihracat rakamlarına oranı yüzde 44’ü, ithalatın yüzde 38’i Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Turizm potansiyelinin yüzde 3’ü Avrupa ülkelerine ait. Eğer bedel ödemek istiyorsanız, bedel ödeyebilirsiniz. Bu bedeli bütün halka ödetmeye hakkınız yok."