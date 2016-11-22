Van Cumhuriyet Başsavcılığının, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Van Milletvekili Geveri'nin 2015 yılının değişik tarihlerinde yaptığı konuşmalarla ilgili hazırladığı iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Geveri'nin yaptığı konuşmalarda terör örgütünün şiddet eylemlerini övdüğü, terör örgütünün propagandasını yaptığı, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, şüphelinin savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çağrı kağıdı tebliğine rağmen Van Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmediği vurgulanarak, ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi.