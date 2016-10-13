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HDP ve DBP binalarında terör örgütü dokümanları ele geçirildi

Diyarbakır’da polis ekiplerinin dün gece Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il ve ilçe binalarına düzenlediği eş zamanlı operasyonda çok sayıda terör örgütüne ait dergi, doküman ve afiş ele geçirildi.

HDP ve DBP binalarında terör örgütü dokümanları ele geçirildi

13 Ekim 2016 12:44

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında HDP ve DBP il ile ilçe binalarına dün gece eş zamanlı olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Terörle Mücadele, Güvenlik Şube ve Özel Harekat Polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyon sabaha karşı sona erdi. Ekiplerin titiz çalışmaları ile parti binaları içerisinde terör örgütü ele başına ait çok sayıda dergi, poster, CD, doküman ve afiş ele geçirildi.

Polisin aramaları sırasında ise dışarıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlar ile çevik kuvvet ekipleri önlem aldı. Polis, ele geçirdiği dergi, poster, CD, doküman ve afişleri incelemek üzere emniyete götürdü.
 

Burak Emek


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