Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan HDP İl Eşbaşkanı Ayşegül Söylemez, DBP İl Eşbaşkanı Hatice Şeker, DBP'li Muş Belediye Meclisi üyesi Çiçek Tutuş, Dicle Haber Ajansı Muhabiri İdris Sayılgan ile Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği (MEYA-DER) İl Başkanı Medeni Işık, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçlamasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevine konulurken, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Maşallah Akalın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.