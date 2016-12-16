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HDP ve DBP'li yöneticiler tutuklandı

Muş'ta geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticileri tutuklandı.

HDP ve DBPli yöneticiler tutuklandı

16 Aralık 2016 15:41

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Terör örgütüne Muş ilinde faaliyet gösteren STK ve iş adamları hakkında sözde rapor ve şikayetlerde bulunarak vergilendirme adı altında para aldıkları, iş adamlarını Şenyayla'ya götürerek örgüt üyeleriyle görüştürdükleri, örgütün kırsal alanına eleman temini sağladıkları, belediye bütçelerinden terör örgütü üyesi olarak tutuklu ve hükümlü olan şahıslara para yardımında bulundukları ve aracılık ettikleri, cezaevindeki tutuklu ve hükümlü örgüt üyeleriyle dışarıdaki örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağladıkları, terör örgütüne lojistik destek ve gıda temini yaparak toplumsal olayları yönlendirdikleri tespit edilen Muş İl Genel Meclis Başkanı, eski HDP Muş İl Başkanı, eski Malazgirt Belediye Başkanı, eski Bulanık Belediye Başkanı, önceki seçimlerde HDP Muş Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı, Kürdi-Der üyesi bir kişi, bir taksici, bir gardiyan ile bir kişinin yakalandığı ifade edildi. Açıklamada, "Yakalananlar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmışlardır. Bir iş adamı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. 

Etiketler: DBP, Hdp


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