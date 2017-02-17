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HDP vekil Ferhat Encü tutuklandı

Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanında bugün gözaltına alınan HDP Milletvekili Ferhat Encü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP vekil Ferhat Encü tutuklandı

17 Şubat 2017 19:51

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Milletvekili Ferhat Encü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması çerçevesinde bugün Şerafettin Elçi Havalimanında gözaltına alınan HDP Milletvekili Ferhat Encü, Cizre Adliyesine getirildi. Burada Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan Encü’nün tutuklanmasına karar verildi.

Encü, hakkında yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 4 Kasım’da tutuklanarak, Kocaeli Kandıra Cezaevine götürülmüştü. Hakkında, Şırnak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Encü, 15 Şubat’ta tahliye edilmişti. Bu sabah İstanbul'dan uçakla Şırnak'a gelen Encü, Şerafettin Elçi Havalimanında gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Ferhat Encü, HDP Milletvekili, Şerafettin Elçi Havaalanı, Şırnak, tutuklandı


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