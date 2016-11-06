Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » HDP: 'Yasama çalışmalarını durdurmaya karar verdik'

HDP: 'Yasama çalışmalarını durdurmaya karar verdik'

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Yasama çalışmalarını durdurmaya karar verdik. Bundan sonra bizim gündemimizde halkla tartışmak, halkla birlikte karar vermek var" dedi.

HDP: Yasama çalışmalarını durdurmaya karar verdik

06 Kasım 2016 11:28
HDP: 'Yasama çalışmalarını durdurmaya karar verdik' - Tıkla İzle

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 7 milletvekilinin tutuklanması ile ilgili 2 gündür Diyarbakır’da toplantı yapan partisinin Meclis Grubu ve MYK’nın aldığı kararları açıkladı. Bilgen, "Yasama çalışmalarını durdurmaya karar verdik. Genel Kurul çalışmalarına ve komisyonlara katılmama kararımızı deklere ediyoruz. Bizim bu kararımızın Türkiye için, dünya için fark edip etmediğini görmek istiyoruz. Çok net bir açıklama yaptık. Bunun gereğini yapacağız. Bundan sonra bizim gündemimizde halkla tartışmak, halkla birlikte karar vermek var" diye konuştu. 

Etiketler: HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!