HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 7 milletvekilinin tutuklanması ile ilgili 2 gündür Diyarbakır’da toplantı yapan partisinin Meclis Grubu ve MYK’nın aldığı kararları açıkladı. Bilgen, "Yasama çalışmalarını durdurmaya karar verdik. Genel Kurul çalışmalarına ve komisyonlara katılmama kararımızı deklere ediyoruz. Bizim bu kararımızın Türkiye için, dünya için fark edip etmediğini görmek istiyoruz. Çok net bir açıklama yaptık. Bunun gereğini yapacağız. Bundan sonra bizim gündemimizde halkla tartışmak, halkla birlikte karar vermek var" diye konuştu.