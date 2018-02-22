HDP yöneticilerinin yargılandığı davada 2 tahliye

5'i tutuklu 23 sanıklı duruşmaya tutuksuz yargılamaları devam eden sanıklar ve avukatları katılırken, 2 kişi ise SEBGİS yöntemiyle bağlandı.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık S.Ö., etkin pişmanlıktan yararlanırken, terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak için Kırşehir'e geldiği öne sürülen M.A.B. ile hiçbir toplantıya katılmadığını iddia etti. 14 aydır cezaevinde olduklarını belirten sanıkların tahliyelerini talep ettikleri duruşmada mahkeme heyeti, H.B. ve F.Ş.K.'nin tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar verdi.

Enderhan Öz

