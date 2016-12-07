Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü HDP Zonguldak İl Eş Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu’nun Devrek ilçesine bağlı Halilbeyoğlu köyündeki evine baskın düzenledi. Salmanoğlu'nun evinde ve arabasında yapılan aramada iki adet av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, illegal örgütlere ait dökümanlar ile terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ait kitap ile sol örgütlere ait belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Zeki Salmanoğlu, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir