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HDP/DBP parti binalarını kullanarak sözde adalet komisyonu kurmuşlar

Kars’ta HDP ve DBP İl Başkanlıklarını kullanarak sözde adalet komisyonu oluşturdukları ortaya çıkan aralarında il ve ilçe eş başkanlarınında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.


30 Aralık 2016 13:20

Kars İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün kentte faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda ilginç detaylar ortaya çıktı.
PKK/KCK terör örgütünün sözde Demokratik Özerkliğin inşası kapsamında; Kars merkezinde ve ilçelerinde HDP-DBP binalarını kullanarak vatandaşların adli makamlarla irtibatlarını ortadan kaldırıp, kendi alternatif yargı örgütlendirmesini oluşturmuşlar.
Taraflar arasındaki olaylara alacak, verecek meselesi, kız kaçırma, kavga, müdahil olup, Türkiye’deki mevcut yargı sistemini devre dışı bırakarak örgütün sözde Yargı Ayağını (Adalet Komisyonları) oluşturan şahıslara yönelik Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Digor İlçe Emniyet Amirliğince ortaklaşa gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 19 kişiden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Işık Çapanoğlu 

 


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