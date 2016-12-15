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HDP’den Demirtaş açıklaması

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Saruhan Oluç, Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin konuştu.

HDPden Demirtaş açıklaması

15 Aralık 2016 13:28

HDP Eş Genel Başkan Yardımcıları Sezai Temelli ve Saruhan Oluç ile HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la görüşmek ve sağlık durumunu öğrenmek üzere tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Saruhan Oluç, cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında, Demirtaş’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Oluç, Demirtaş’ın dün gece yarısı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğünü hatırlatarak, "Biz Selahattin başkanla görüşmek için buraya geldik. Sağlık durumunu öğrenmek için dün biliyorsunuz gece yarısı hastaneye götürüldü, sağlık kontrolünden geçti. Kendisi ile görüşemedik tabi. Bu konudaki taleplerimize henüz olumlu cevap verilmedi. Ama o cezaevi yönetiminin iradesi dışında olan bir şey. Bakanlıkta bu konudaki taleplerimizi iletmeye devam edeceğiz. Sağlık durumu ile ilgili net bilgileri şu ana kadar alamadık. Çünkü raporlar, cezaevi yönetimine ve kendisine verilmemiş. Şu anda avukatlar kendisi ile görüşüyor. Ama bize iletilmiş olan bilgi, sağlık durumunda şu anda kontrol altında olduğu herhangi bir olumsuzluk olmadığı yönünde bilgi verildi. Ama dediğim gibi raporları geldiği zaman hem doktorlarla hem de bu konuda uzman kişilerle tekrarda görüşeceğiz. Net bilgileri herkesle tekrardan paylaşacağız. Şu anda durumu iyidir. Biraz evvel SEGBİS’le bir duruşmaya da katıldı zaten. Ve kendi savunmasını yaptı. Yurt dışında, Almanya’da yaptığı bir konuşma ile ilgili bir duruşmaydı" dedi.

Demirtaş ile görüşemeyen Temelli, Oluç ve Ataş, açıklamaların ardından Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden ayrıldı.

Etiketler: Selahattin Demirtaş


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