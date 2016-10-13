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HDP’den gözaltılara ilişkin açıklama

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, son dönemde partilerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Siyasetin önünü kapatmak daha fazla radikalleşmeye yol açar. Hiç kimse çaresiz değildir. Bu operasyonların sona erdirilmesi gerekiyor. Halklar arasında bir kırılma yaşanmasını istemiyoruz. Demokratik siyasette ısrar ediyoruz" dedi.

HDPden gözaltılara ilişkin açıklama

13 Ekim 2016 13:50

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile HDP’li bazı milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı ile HDP ve DBP’li yöneticiler, HDP Diyarbakır il binasında basın açıklaması düzenledi. Tuğluk, “60 kişilik listeden 59 kişi gözaltına alındı. Biz bir yere kaçmayacağız, burada olacağız, siyasetimizi yürütmeye devam edeceğiz. Rüzgar ekerseniz fırtına biçersiniz. Siyasetin önünü kapatmak daha fazla radikalleşmeye yol açar. Hiç kimse çaresiz değildir. Bu operasyonların sona erdirilmesi gerekiyor. Halklar arasında bir kırılma yaşanmasını istemiyoruz. Demokratik siyasette ısrar ediyoruz. Aslında demokratik siyasetin varlığının bir şans olarak görülmesi gerekiyor. Biz daha fazla ölümler olmasın istiyoruz, bunun çabası içindeyiz” diye konuştu. 

 

Aydın Yorat
 

Etiketler: açıklama, gözaltı, Hdp


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