Önceki gün terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve 7 milletvekili ile ilgili olarak HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder öncülüğünde toplanan bazı partililer bu duruma tepki gösterdi. Kendisi de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Önder, HDP'li milletvekilleri ile birlikte Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Binası önünde yaptığı açıklamada, “Hiç merak etmeyin bu mücadele, bu demokratik direnişimiz sizleri ve bütün ülkeyi özgürleştirene kadar devam edecek. Çünkü artık bu mesele HDP’nin ve Kürtlerin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu ülkede biz de söz veriyoruz. Bütün başkanlarımızla beraber sizinle kucaklaşacağız. Mahkeme kadıya mülk değildir. Zulüm hiçbir zaman ilelebet değildir. Bu demokratik mücadele azminiz, demokratik iradeniz sürdüğü müddetçe o cezaevinin kapısına ne kadar gardiyan dikerlerse diksinler anlamsız olacaktır” dedi.

Emrah Kızıl