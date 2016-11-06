Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 7 milletvekilinin tutuklandığı HDP, Diyarbakır'daki Meclis Grubu ve MYK toplantısında alınan kararları açıkladı. Parti binası önünde milletvekilleriyle birlikte açıklama yapan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 4 Kasım’da Diyarbakır'da yapılan bombalı saldırıyı kınadıklarını belirterek, yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.

Meclis Grupları ve MYK ile birlikte yaptıkları tartışmalar sonucunda, yasama organındaki çalışmalarını durdurmaya ve bir kez daha halkla buluşmaya karar verdiklerini kaydeden Bilgen, “Önümüzdeki günlerde ev ev, mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe, il il dolaşarak halkımızın şikayet ve önerilerini dinleyeceğiz. Bileşenlerimizle, bütün ittifak güçlerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla, demokrasi, barış ve emek güçleriyle, sivil toplum örgütleriyle, sendika ve meslek birlikleriyle, inanç gruplarıyla, kadın, gençlik, çevre ve ekoloji hareketleriyle tartışarak önerilerini alacağız. Tüm bu istişarelerin sonunda, yapılan önerileri değerlendirerek sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Sadece paylaşmakla kalmayacak, ortaya çıkan öneriler doğrultusunda geleceği birlikte örmek için adımlar atacağız” dedi.

Açıklamadan sonra gazetecilerin sorularını da yanıtlayan HDP Sözcüsü Bilgen, TBMM'deki komisyonlara ve Genel Kurul çalışmalarına katılmayacaklarını belirtti. Bilgen, "Tutuklanan Eş Genel Başkanlar yerine atama yapılacak mı" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bunların hepsini önümüzdeki günlerde halkımızla tartışacağız. Bu ülkede yasama organının bir işlevi var mı, teknik tartışmaların anlamı var mı, halk karar verecek. Nerede, nereye kadar olacağımızı onlarla karar vereceğiz. Türkiye bir dönüm noktasındadır. Böyle küçük ayrıntılarla tartışma yapmak yerine, bu kararın Türkiye için, dünya için ne ifade ettiğini görmek istiyoruz. Biz çok net bir açıklama yaptık, bu açıklamanın gereğini yapacağız. Gündemimizde halkla beraber kararı vermek var.”



Burak Emek - Mehmet Pişkin

