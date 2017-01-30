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HDP’li 2 vekil Ayhan Bilgen, ile Meral Danış Beştaş yeniden gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün gözaltına alınıp, dün adli kontrol kararıyla serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, savcılığın itirazı üzerine haklarında çıkarılan yakalama kararının ardından tekrar gözaltına alındı.

HDPli 2 vekil Ayhan Bilgen, ile Meral Danış Beştaş yeniden gözaltına alındı

30 Ocak 2017 22:49

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Beştaş gözaltına alınmıştı. Diyarbakır’a getirilen Bilgen ve Beştaş, dün tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunmuş ve itirazı değerlendiren mahkeme, Bilgen ve Beştaş’ın tutuklanmalarına yönelik yakalanmalarına karar vermişti. Kararın ardından yarın DTK, HDP, DBP ve HDK’nın referanduma ilişkin yapmayı planladığı toplantı nedeniyle kentten ayrılmadığı öğrenilen Bilgen ve Ayhan yeniden gözaltına alındı.

Öte yandan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan gözaltına alındı.

Etiketler: Ayhan Bilgen, Hdp, Meral Danış Beştaş, milletvekili, yeniden gözaltına alındı


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