HDP’li Aslan kendini kayaya zincirledi - Tıkla İzle

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Hasankeyf ilçesindeki riskli kayaların dinamitle patlatıldığını ileri sürerek, söz konusu durumu protesto etmek amacıyla kendini kale girişindeki kayaya zincirledi. Giydiği, “Hasankeyf’e dokunma” yazılı tişörtle 2 saat boyunca zincirli eylem yapan Aslan, gazetecilere açıklamalarda bulunduktan sonra eylemini sonlandırdı.

Batman Valisi Ahmet Deniz, dün sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan bir video paylaşarak, "Hasankeyf'te tehlike arz eden kayaların kaldırılması esnasında dinamit kullanılması kesinlikle söz konusu değildir" açıklamasında bulunmuştu.

Mehmet Şükrü Yıldırım

