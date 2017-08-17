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HDP’li Aslan kendini kayaya zincirledi

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Hasankeyf ilçesindeki riskli kayaların dinamitle patlatıldığını ileri sürdü, protesto için kendini kayaya zincirledi.

HDPli Aslan kendini kayaya zincirledi

17 Ağustos 2017 14:30
HDP’li Aslan kendini kayaya zincirledi - Tıkla İzle

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Hasankeyf ilçesindeki riskli kayaların dinamitle patlatıldığını ileri sürerek, söz konusu durumu protesto etmek amacıyla kendini kale girişindeki kayaya zincirledi. Giydiği, “Hasankeyf’e dokunma” yazılı tişörtle 2 saat boyunca zincirli eylem yapan Aslan, gazetecilere açıklamalarda bulunduktan sonra eylemini sonlandırdı.
Batman Valisi Ahmet Deniz, dün sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan bir video paylaşarak, "Hasankeyf'te tehlike arz eden kayaların kaldırılması esnasında dinamit kullanılması kesinlikle söz konusu değildir" açıklamasında bulunmuştu. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

Etiketler: Hasankeyf, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan


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