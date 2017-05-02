HDP’li Aydoğan hakkında yeniden tutuklama kararı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Kasım’da tutuklanan HDP Milletvekili Nursel Aydoğan'ın dosyası, yetkisizlik kararıyla Diyarbakır’a gönderilmişti. Aydoğan hakkında, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde, 14 defa “Terör örgütü propagandası yapmak”, “Terör örgütüne üye olmak”, 2 defa “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet”, 2 defa “Suç ve suçluyu övme”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “Halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek” suçlamalarıyla 103 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Aydoğan, 21 Nisan’da görülen duruşmada tahliye edilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu karara bir üst mahkemeye başvurarak, itiraz etti. İtirazı değerlendiren Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aydoğan hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.